Москва, 14 октября, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на выходные и понедельник, 17 октября, говорится в сообщении регулятора.

ИА REGNUM Доллар

Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 35,31 копейки и составил 62,9934 рубля. Курс евро к рублю уменьшился на 35,09 копейки — до 69,3746 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 35,22 копейки по сравнению с предыдущим показателем — до 65,8649 рубля.

В начале следующей недели рубль еще может продемонстрировать укрепление, однако ближе к концу недели иностранная валюта снова предпримет попытку роста, хотя вряд ли он будет очень резким, предполагает аналитик.