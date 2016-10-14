Ярославль, 14 октября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. 14 октября комитет Ярославской областной думы по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления отказал инициативной группе в проведении референдума о прямых выборах мэра Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном парламенте.

liz west Референдум

В инициативную группу входили активисты Ярославского регионального отделения «ПАРНАСа» — депутат Ярославской областной думы Василий Цепенда, его помощник Кирилл Шевцов, экс-кандидат в главы Ростова Антон Юрьев, партийные активисты Валерий Конвалов, Кирилл Шевцов, Виктор Сысуев и Олег Сидельников. Ни один из членов инициативной группы на заседание комитета не присутствовал.

«Дело в том, что с заключением, которое было подготовлено для комитета мы ознакомились еще вчера, и отрицательное решение не было для нас сюрпризом не стало. Приходить на заседание комитета чтобы смотреть как принимаются прописанные решение я просто не вижу смысла», — рассказал депутат Ярославской областной думы Василий Цепенда.

Заместитель председателя комитета Ярославской областной думы по законодательству, государственной власти и местному самоуправлению Эльхан Мардалиев считает, что решение комитета было формальным.

«Закон был представлен Избирательной комиссией области, куда поступило заявление от инициативной группы. Все формальные требования были соблюдены. Я считаю, что на комитете подход был формальный. На заседании стали искать несоответствия законодательству. Я считаю, что надо было подходить не с точки зрения поиска недостатков, а с точки зрения жителей города Ярославля. Я считаю, что данный референдум очень важен — потому что если люди скажут, что хотят напрямую избирать главу, то так и должно быть. Увы, моя позиция не нашла поддержки», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Эльхан Мардалиев.

Тем не менее лидер Ярославского «ПАРНАСа» Василий Цепенда планирует вынести вопрос на заседание Ярославской областной думы

«Я считаю, что только жители вправе решать как будет формироваться исполнительная власть. Пусть люди воспользуются правом на референдум и скажут выбирать нам главу, или нет», — убежден Василий Цепенда.