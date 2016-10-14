Москва, 14 октября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Несмотря на то, что закон об опережающем росте пенсий для селян откладывается, уровень их выплат не понизится, заверили в Минтруде.

Василий Максимов. Залом ржи. 1903

В Минтруде напомнили, что норма по факту является отложенной мерой, и с момента принятия закона еще не действовала. Таким образом, делают вывод в министерстве, «уровень пенсий данной категории пенсионеров фактически не уменьшится».

Минтруд откладывает вступление закона об опережающем росте пенсий сельским жителям на три года, что сэкономит в бюджете РФ 55 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, такое решение вызвало непонимание в Госдуме. Сельские пенсионеры, проработавшие более 30 лет на селе, не заслужили того, чтобы «социальное государство» замораживало рост их пенсий, заявил замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. «Эта мера социально несправедлива — эти люди не заслужили от «социального государства» такого с собой обращения. С экономической точки зрения это тоже неверный ход, потому что, урезая социальные расходы, правительство продолжает политику сокращения потребительского спроса, загоняет ситуацию в тупик, поскольку одна из причин кризиса — это сокращение потребительского спроса», — отметил он.