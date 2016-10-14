Калуга, 14 октября, 2016, 13:18 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Хор

Бывший инспектор государственного энергетического надзора по Калужской области Евгений Новиков осужден летом этого года за взяточничество к 2 годам и одному месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщила 14 октября корреспонденту ИА REGNUM, старший помощник прокурора города Калуги Елена Макарова.

По ее словам, в феврале 2016 года чиновник на одном из предприятий области обнаружил нарушения законодательства об энергоснабжении. Инспектор потребовал у гендиректора организации деньги за непринятие мер по выявленным нарушениям. Между тем дача взятки прошла под наблюдением сотрудников правоохранительных органов.

Также было установлено, что ранее этот же инспектор энергонадзора за совершение аналогичных действий получил от генерального директора другой коммерческой организации в качестве взятки 4 бутылки виски.

Между тем, осужденный Новиков обжаловал приговор в апелляционном порядке. На днях, коллегия Калужского областного суда и оставила приговор без изменения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году сотрудниками калужского областного Управления МВД России было выявлено 623 преступления экономической направленности. Так, основным видом должностных преступлений является взяточничество. Количество обнаруженных фактов взяточничества в регионе, в том числе, совершённых в крупном и особо крупном размере, возросло на 19% (с 75 до 89).