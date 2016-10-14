Рыбинск, Ярославская область, 14 октября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта в Ярославской области возмущены позицией муниципальных властей по отношению обустройства безопасной дороги к школе в поселке Шашково Рыбинского района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ОНФ, местная и районная администрации упорно бездействуют и предоставляют общественникам не совсем достоверную информацию об устранении нарушений.

onf.ru Маршрутка

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общественники потребовали от руководства Рыбинского района сделать безопасной дорогу до школы в поселке Шашково. Еще год назад, в октябре 2015 года жители близлежащего населенного пункта жаловались на ситуацию. Активисты регионального ОНФ потребовали привести в порядок дорогу, по которой должен ходить школьный автобус, сделать разворотную площадку и остановочный комплекс, установить необходимые дорожные знаки и освещение.

Однако неоднократные обращения общественников к главе Назаровского сельского поселения, на территории которого находится Шашково, так и не решили все поставленные перед ними задачи. Тогда в сентябре 2016 г. активисты ОНФ попросили главу администрации Рыбинского района ускорить решение выявленных проблем. В ответ получили письмо с сообщением, что на 6 октября у шашковской школы появился знак «Дети» и началась установка опор освещения. Общественники выехали на место и констатировали, что эти сведения не вполне соответствуют действительности.

Действительно, знак установлен — силами самой школы. Но только он не соответствует госстандарту. А уличного освещения как не было, так и нет.

«Происходящее вызывает глубокое возмущение и тревогу. Власти не просто упорно бездействуют, пренебрегая безопасностью детей, но и пытаются сбить нас с толку. Это яркий показатель того, как чиновники относятся и к своим обязанностям, и к такому явлению, как общественный контроль», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Ярославской области Александр Сорокин.

В ОНФ отмечают, что все возможности диалога с органами местного самоуправления исчерпаны. Поэтому общественники направили письма в прокуратуру и правительство Ярославской области — «для принятия действенных мер».