Москва, 14 октября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. На фоне наблюдаемого 14 октября незначительного роста нефтяных котировок российский рубль отыгрывает потерянные ранее позиции, демонстрируя небольшое укрепление в пределах 40 копеек. Локальное снижение доллара и европейской валюты уже закончено, и далее вряд ли стоит ожидать резких изменений цены на иностранную валюту, полагает финансовый эксперт компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Сергей Душечкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курсы доллара и евро

«Последний торговый день недели предположительно так и закроется, где-то вблизи уровней 63 рубля за доллар и 69 рублей за один евро. На следующей неделе на рубль по традиции будут влиять изменение стоимости нефти на международных рынках, а также выходящая статистика по российской экономике», — прогнозирует эксперт.

Котировки нефти будут испытывать определенное давление продавцов, связанное с зарождением краткосрочного восходящего тренда на индексе доллара, который рассчитывается относительно мировых валют, а также с рядом технических факторов, которые сформировались на графиках, говорит он. «В случае если нефть марки Brent не сможет закрепиться выше уровня 54 доллара за баррель, то новые продажи не заставят себя ждать, которые в итоге могут привести к не очень комфортным для экономики России уровням 45 долларов за баррель», — полагает Душечкин.

В начале следующей недели рубль еще может продемонстрировать укрепление, однако ближе к концу недели иностранная валюта снова предпримет попытку роста, хотя вряд ли он будет очень резким, предполагает аналитик. «Факт может расстроить спекулянтов, но если сейчас есть необходимость в покупке иностранной валюты, то уровни 62,5−63 по доллару и 69 по евро хорошо для этого подойдут», — полагает он.