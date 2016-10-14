Анталья, Турция, 14 октября, 2016, 13:10 — ИА Регнум. В Турции сотрудники силовых структур перекрыли движение по трассе Анталья — Кемер, близ которой упали ракеты. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на местные СМИ.

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«Турецкие силовики проводят спецоперацию в курортной провинции Анталья, где ракетному обстрелу подверглись рыбацкие хижины и предприятия на побережье» — уточняется в сообщении.

По предварительным данным, в результате взрывов никто не пострадал. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники спецслужб и машины «скорой помощи».

14 октября Reuters со ссылкой на информационное агентство Dogan сообщило, что рыбацкий склад, расположенный в южной провинции Анталья, попал под ракетный обстрел. По некоторым данным, ракеты были запущены из горного района между городами Анталья и Кемер.

Другие подробности пока неизвестны.

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