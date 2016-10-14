Ярославль, 14 октября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. В Ярославле судебные приставы наложили арест на имущество МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП России по Ярославской области, долги старейшего в отрасли предприятия превысили 130 миллионов рублей.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Уборочная техника на Советской площади в Ярославле

В настоящее время в отношении САХ возбуждены производства по целому ряду исполнительных документов. Предприятие, работающее более 90 лет, задолжало различным организациям и ведомствам, в том числе, налоговой службе и Пенсионному фонду.

Под арест попало недвижимое имущество МУП «САХ», в том числе мойка, АЗС, столовая, административно-бытовое здание и контрольно-пропускной пункт.

Ранее судебные приставы уже накладывали арест на имущество организации — под принудительное взыскание попало более 40 единиц автотранспортных средств, часть из которых уже реализована.

Приставы напоминают, что если в течение 10 дней МУП «САХ» не погасит задолженность, арестованное имущество будет передано на оценку и реализовано в счет погашения долгов.

Положение «Спецавтохозяйства» уже давно вызывает опасения у городских властей и депутатов. По мнению депутата Ярославской областной думы Сергея Шмелева, высказанному в эфире одной из городских радиостанций, САХ банкротят намеренно. В частности, такие попытки предпринимали организации скандально известного в Ярославле дорожника Вагинака Погосяна. Шмелев отметил, что «Спецавтохозяйство по уборке города» все равно будет ликвидировано, поскольку «выплатить его долги невозможно». В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Сергей Шмелев высказал предположение, что предприятию дадут возможность пользоваться арестованной техникой и доработать до конца зимы.

«Зимние месяцы обычно прибыльнее. Но САХу следует пересмотреть свою бюджетную политику. Если платежи по долгам будут выплачиваться планово, вряд ли судебные приставы пойдут на крайние меры. Думаю, новый директор САХа с этим разберется», — отметил Сергей Шмелев.

Бывший заместитель мэра Ярославля Дмитрий Донсков отмечает, что целенаправленных попыток обанкротить САХ и захватить предприятие не было. Образовавшиеся долги — результат банального воровства и бесхозяйственности, уверен он.

«Проблемы у САХа начались в 2009 году, и их причина, на мой взгляд, кроется как в банальном воровстве, так и в бесхозяйственности. Предприятие нередко по указанию руководства города выполняло срочную работу за других подрядчиков, причем денег за это не получало. Потом его стали вытеснять с рынка вывоза мусора, отбирая район за районом — и это были чисто бизнес-интересы. Да, в 2012 году организации Погосяна потребовали банкротства САХ, но мы тогда нашли деньги и расплатились с ними. Если бы кто-то хотел получить предприятие, он бы действовал иначе — скупал и аккумулировал его долги, как действовали в случае с ГДУ. Хотя убрать с рынка игрока — это, конечно, тоже важно. Поэтому, думаю, все, кто сейчас работает на рынке дорожных работ, поучаствуют в распродаже имущества САХ», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Донсков.

Способов спасти «Спецавтохозяйство» в настоящее время Донсков не видит. Однако отмечает, что городу выгодно иметь своего представителя на рынке дорожных работ.

«Во-первых, оставаясь игроком на рынке посредством муниципального предприятия, город находится в курсе всех процессов и, как следствие, повышает свою профессиональную компетенцию как заказчик. Во-вторых, такое предприятие — это гарант для любых патовых ситуаций. Сфера-то рискованная: не заявились участники на конкурс, надо срочно выполнить какие-то работы и прочее. Ну и, третье: муниципальное предприятие — это официальная налоговая база и социальные платежи. Спасти САХ могут только деньги, но за все последние годы предприятие так и не нашло необходимого объема работ. И мне кажется, что сегодня эффективнее было бы не расплачиваться с долгами существующего предприятия, а вложить эти деньги в новую организацию», — отметил Дмитрий Донсков.