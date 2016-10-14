Москва, 14 октября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. В Москве у трех новых станций Московского центрального кольца (МЦК) будет оборудовано по два выгода в город. Как сообщается на официальном портале мэрии столицы, на станциях «Коптево», «Панфиловская» и «Зорге» идет подготовка к официальному открытию.

Дарья Антонова ИА REGNUM МЦК

«Для ТПУ «Панфиловская» предусмотрено два выхода. Один из них ведет на одноименную улицу, а по второму можно будет выйти к улице Народного Ополчения», — уточняется на портале. Кроме того, со станции «Панфиловская» можно будет попасть на станцию «Октябрьское Поле» Таганско-Краснопресненской линии метрополитена.

Со станции «Коптево» можно будет попасть на Михайловскую и Коптевскую улицы, а у станции Зорге предусмотрены выходы к улице Зорге и к 3-й Хорошевской улице.

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Ранее замгендиректора АО «МКЖД» по строительству Николай Конторщиков заявил, что готовность станций «Панфиловская», «Зорге», «Коптево», составляет порядка 90%.

Напомним, 10 сентября было запущено движение по МЦК. По решению властей города, в течение месяца проезд по кольцу был бесплатным. Для москвичей были доступны 26 станций МЦК, затем открылись еще две — это станции «Дубровка» и «Соколиная Гора».