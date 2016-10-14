Санкт-Петербург, 14 октября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Установленную во внутреннем дворе Ратной палаты ГМЗ «Царское Село» доску Маннергейму посетители размещенного здесь музея Первой мировой войны смогут увидеть в летнее время, при выходе после осмотра экспозиции музея. В зимнее время посетителей проведут к доске, если они выразят такое желание. Об этом 14 октября сообщила журналистам директор ГМЗ Ольга Таратынова.

Поклонники гитлеровского союзника Маннергейма стыдливо молчат о его союзе с Гитлером, его роли в организации блокады Ленинграда и называют напоминания об этом «вандализмом». Весь этот позор приняло на себя Царское Село

Доску Маннергейму установили на стене во дворе Ратной палаты утром в пятницу, 14 октября. Она передана в дар музею Российским военно-историческим обществом и принята на баланс музея. Как утверждает Таратынова, на получение и установку доски есть все необходимые разрешительные документы. По ее словам, в адрес музея уже поступил некий официальный запрос об их наличии, на который будет дан соответствующий ответ.

По мнению директора ГМЗ, появление доски в Музее «Великой войны» должно вызвать у посетителей интерес к фигуре Маннергейма и отечественной истории. Таратынова подтвердила, что доску не будут реставрировать, поскольку ее состояние в свою очередь само стало историческим свидетельством отношения к фигуре Маннергейма.

Отвечая на вопрос ИА REGNUM об охране доски, Ольга Таратынова сообщила, что никаких дополнительных мер предпринято не будет, поскольку существующая система видеонаблюдения и физической защиты вполне достаточна для безопасности этого экспоната.

Директор ГМЗ также не подтвердила гипотезу о том, что указание о размещении доски музею дал Владимир Мединский. «Я общалась только с РВИО», — сказала Таратынова.

Свое личное отношение к появлению доски в Ратной палате Таратынова предпочла не акцентировать, сообщив, что оно заключается «в факте ее появления» в Царском Селе.