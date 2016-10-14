Тольятти, Самарская область, 14 октября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. ОЭЗ «Тольятти» на сегодняшний день считается одним из пяти успешных федеральных проектов в России. В нее вложено 5 млрд рублей бюджетных средств. В настоящее время с учетом общей статистики финансирования проекта, на 1 рубль государственных инвестиций в развитие ОЭЗ приходится 1,73 рубля частных средств. Трудоустроено около 2000 человек, в зависимости от должности размер оплаты труда варьируется от 17 тыс. до 80 тыс. рублей, передает ИА REGNUM.

oeztlt.ru ОЭЗ «Тольятти»

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Особая экономическая зона «Тольятти» создана в рамках крупного федерального проекта по развитию сети ОЭЗ в РФ. Проект направлен на развитие регионов путем привлечения прямых российских и иностранных инвестиций. Каждую особую экономическую зону государство наделяет специальным юридическим статусом, который дает инвесторам ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а также гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре.

Издержки инвесторов при реализации проектов в ОЭЗ в среднем на 30% ниже общероссийских показателей. Особая экономическая зона «Тольятти» входит в пятерку наиболее эффективных зон по стране. Постановление о ее создании на территории Ставропольского района Самарской области было подписано 12 августа 2010 года правительством РФ. Ее площадь составляет 660 га, это больше площади крупнейшего в стране автозавода — «АвтоВАЗ».

За прошедшие шесть лет в ОЭЗ «Тольятти» построена инженерная инфраструктура для запуска производств на территории двух этапов, привлечено 17 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций порядка 22 млрд рублей. В августе 2014 года начало работать первое предприятие. В настоящее время в ОЭЗ работают шесть заводов, пять из них запущены только в конце 2015 — го начале 2016-го года.

«В развитие, начиная с 2010 года, вложено около 5 млрд рублей бюджетных средств. Большая часть денег выделена из федерального бюджета — 4,6 млрд рублей, 0,47 млрд рублей — инвестиции региона. Финансирование проекта, наряду с государством, осуществляют и компании-резиденты ОЭЗ. Их вложения на конец первого полугодия 2016 года превысили 7,8 млрд рублей (нарастающим итогом, начиная с 2011 года)», — отметили ИА REGNUM в Управляющей компании ОЭЗ «Тольятти».

«Заводы, осуществляющие производственную деятельность на площадке, платят налоги в бюджеты разных уровней. На конец первого полугодия 2016 года объем налоговых отчислений достиг 300 млн рублей. Объем налоговых отчислений будет расти по мере запуска новых производств. Общий объем выручки резидентов ОЭЗ «Тольятти» с начала их производственной деятельности превысил 1,6 млрд рублей, из них более 300 млн рублей — это доля экспорта. Таким образом, учитывая общую статистику финансирования проекта, на 1 рубль государственных инвестиций в развитие ОЭЗ уже приходится 1,73 рубля частных средств», констатировали в УК ОЭЗ «Тольятти».

Произведенная в ОЭЗ «Тольятти» продукция поставляется по России, в частности на тольяттинский конвейер АВТОВАЗ-Рено-Ниссан, на заводы в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Калуге, Ижевске и Нижнем Новгороде. Компании «Нобель Автомотив Русиа» и «СИЕ АУТОМОТИВ РУС» — экспортируют свою продукцию в Европу, Турцию и Бразилию. Автокомпонентами, произведенными резидентами, комплектуются автомобили Lada, Renault, Hyundai, Nissan, Ford и Peugeot и другие.

В настоящее время в ОЭЗ «Тольятти» работают шесть предприятий, пять из них — производители автокомпонентов: ООО «Нобель Автомотив Русиа» (топливопроводы, стеклоомыватели, гибкие тросы, каркасы сидений, пружин для узлов двигателя); ООО «СИЕ АУТОМОТИВ РУС» (литые алюминиевые детали для автомобильных двигателей); ООО «Эдша Тольятти» (петли дверей, петли капота капота, петли багажника, ограничители открывания дверей, рычаги ручного тормоза); ООО «АТСУМИТЕК ТОЙОТА ЦУСЕ РУС» (механизмы выбора передач МКПП и АКПП для автомобильной промышленности); ООО «ХАЙ-ЛЕКС РУС» (производство тросов для системы управления и тросов стеклоподъемников для автомобильной промышленности).

Еще одна компания — ООО «Праксайр Самара» — осуществляет заправку емкостей промышленными и специальными газами.

Что касается перспектив ОЭЗ «Тольятти», в Управляющей компании ИА REGNUM пояснили: ОЭЗ создана до 2055 года, ожидается, что после запуска всей трех очередей, в ОЭЗ будет образовано более 20 тыс. рабочих мест. При этом в структуре производств будут представлены различные отрасли промышленности. В настоящее время помимо автомобильных компаний в ОЭЗ зарегистрированы производители из строительной, химической, упаковочной, фармацевтической отраслей.

«Мы ожидаем, что в этом году резидентами станут также компании по производству смотровых нитриловых перчаток и изделий из композиционных материалов. Инвесторы уже прошли наблюдательный совет. До конца года проекты должны быть рассмотрены экспертным советом. Таким образом, работа особой экономической зоны «Тольятти» будет способствовать не только развитию крупнейшего российского автозавода — «АВТОВАЗА», но и диверсификации экономики моногорода Тольятти, снижению здесь снижению социальной напряжённости», — сообщили ИА REGNUM.

Из 17 резидентов особой экономической зоны «Тольятти» 12 являются дочерними структурами крупных международных компаний. Это бренды, известные среди автопроизводителей, в частности, Edscha, Toyota Tsusho, CIE Automotive, HI-LEX, Atsumitec. При этом некоторые компании выбрали площадку ОЭЗ «Тольятти» в качестве стартовой для выхода на российский рынок.

Гендиректор ОЭЗ «Тольятти» Алексей Пахоменко на IX Петербургском международном инновационном форуме, прошедшем в сентябре 2016 года, прояснил ситуацию в связи с распоряжением президента РФ Владимира Путина остановить работу 10 особых экономических зон страны из-за их низкой экономической эффективности.

«Нам в большей степени повезло, так как мы изначально были обеспечены деньгами. Во-вторых, у нас сразу подобралась команда, которая способна реализовать этот проект. Помогла и огромная настойчивость со стороны региональных властей и лично губернатора. Плюс Минэкономразвития РФ всегда оказывало поддержку и сопровождало нас. Вот основные факторы, если коротко», — раскрыл секрет успеха ОЭЗ «Тольятти» Пахоменко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 27 мая поручил правительству РФ разработать единую стратегию работы новых особых экономических зон и обеспечить оптимизацию бюджетных инвестиций и механизмы их передачи под управление субъектам РФ. До того, как стратегия будет разработана, создание ОЭЗ в России прекращается.

По данным «Коммерсантъ», так глава государства отреагировал на доклад руководителя контрольного управления президента Константина Чуйченко. В докладе констатируется, что с 2006 года на 33 ОЭЗ потрачено 186 млрд рублей, 24 млрд рублей из них не использованы, налоговые и таможенные платежи из самих зон за это время составили 40 млрд рублей. Создание одного рабочего места в ОЭЗ обошлось бюджету в 10 млн рублей — среднюю зарплату в РФ за 25 лет.

Особые экономические зоны в России, похоже, действительно «особые», так как они не работают, несмотря на вложенные в них средства. И даже больше: из-за налогов и прочих обязательных отчислений их основная часть убыточна, заявила ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Напомним, на 1 января 2016 года в РФ действовали 33 особые экономические зоны: 9 промышленно-производственных, 6 технико-внедренческих, 3 портовых и 15 туристско-рекреационных.

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