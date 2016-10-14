Абакан, 14 октября, 2016, 13:06 — ИА Регнум. В Хакасии обильный снегопад повлиял не только на работу коммунальных служб и местного аэропорта. Из-за снега, выпавшего практически по всей территории республики, полностью остановлена уборка зерновых культур. Снежный покров превышает 15 см.

Larisa-K Снег

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, на сегодняшний день общий показатель выполнения плана составляет 76%. В Бейском районе убрано 98% зерновых, там все работы проводятся раньше из-за территориальных особенностей.

По оценкам регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, работы в Аскизском, Таштыпском и Усть-Абаканском районах завершены на 81, 78 и 72% соответственно. «Однако в этих территориях площади под зерновым клином невелики, в сумме около 10 тысяч га», — отметили в министерстве.

Непростая ситуация складывается в Алтайском, Ширинском и Орджоникидзевском районах. В ООО «Бирюса» в Алтайском районе под снегом осталось свыше 3 тысяч га гречихи. Представители Орджоникидзевского района заявили о 84% выполнения плана, однако там еще предстоит убрать около 2 тысяч га. В Ширинском районе убрано 67,5% зерновых (20 553 га скошенных и обмолоченных зерновых). Под снегом остается еще более 10 тысяч га.

Самая сложная ситуация — в Боградском районе. Снег на полях здесь не тает уже более 2 недель. Оставшиеся 2 500 га будут обмолочены позже, заверили в министерстве.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что сроки уборочной кампании в регионе затянутся, стало известно еще в начале октября. Тогда из-за обильного снега были приостановлены уборочные комбайны.

«Очень важно мобилизоваться и максимально убрать урожай, несмотря на капризы погоды. Ясно, что потери будут, но их нужно минимизировать», — заявил глава Хакасии Виктор Зимин, комментируя ситуацию. Аграриям региона поставили задачу завершить уборочную кампанию до конца октября.

Напомним также, непогода повлияла и на работу абаканского аэропорта. 14 октября рейсы авиакомпаний «Сибирь» и «Аэрофлот» отправили на посадку на запасные аэродромы.