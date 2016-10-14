Москва, 14 октября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Сокращение расходов на лесную отрасль, которое предполагается поправками к федеральному бюджету на 2016 год, неэффективно, в рамках финансирования отрасли есть внутренние резервы, которые необходимо мобилизовать за счет улучшения администрирования доходов от сборов за использование лесов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»).

Александр Васильевич Федоров . Деревья.1870

«Предполагается сокращение расходов на лесное хозяйство в общей сложности на 1,5 млрд рублей, сокращение целевых субсидий на приобретение лесопожарной спецтехники и оборудования на 510 с лишним млн рублей, или на 58%. Понятно, что лесные пожары сейчас — это бедствие, ежегодно ущерб от пожаров составляет более 30 млрд рублей, и при этом мы видим, такое существенное сокращение предполагается на целевые субсидии», — отметил он, подчеркнув, что во многих регионах износ лесопожарной техники составляет 80−90%.

«Мы считаем, что это неэффективно, с учетом того, что ежегодно последние несколько лет эта статья расходов постоянно сокращалась — в 2011 году было 5 млрд рублей, в 2012 году — 3,5 млрд рублей, сейчас остается 361 млн рублей» , — рассказал Николаев.

В системе финансирования лесной отрасли существует огромное количество внутренних резервов, подчеркнул он. «Мы обсуждали вопросы эффективности работы правительства и соответствующих органов исполнительной власти в части управления лесным хозяйством. Недавно Счетная палата подготовила отчет, в соответствие с которым выявлено недоосвоение выделенных ранее средств — порядка 250 млн рублей за 2015 год», — пояснил он.

«Сама большая статья, которую мы видим как источник для повышения эффективности — администрирование доходов по платежам за использование лесов», — считает депутат. Пока что это администрирование остается крайне неэффективным, недоимки в консолидированный бюджет за последние 5 лет увеличились в 1,5 раза, и на 1 января 2016 составляют 9,5 млрд рублей, из них в федеральный бюджет — около 6 млрд рублей, констатировал Николаев.

«Сейчас, когда мы будем рассматривать вопросы о корректировке бюджета на 2016 и бюджет на на 2017 год, нам следует обратить внимание правительства на повышение эффективности использования тех внутренних резервов, которые на сегодняшний день очевидны с точки зрения финансирования», — полагает парламентарий.

Депутат обратил внимание на то, что многие проблемы лесной отрасли можно решить «не путем дополнительного финансирования, а путем повышения эффективности работы Минприроды, Рослесхоза и региональных органов исполнительной власти».

«Мы видим, что эти источники есть — недоимки за использование лесов. Мы должны требовать от органов исполнительной власти действий по повышению эффективности», — заключил глава комитета.