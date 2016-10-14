Москва, 14 октября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Ростуризм рекомендует российским туристам в Таиланде одеваться сдержанно и воздерживаться от публичных проявлений веселья, сообщается на сайте ведомства.

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«Ростуризм рекомендует российским туристам в Таиланде проявлять уважение к чувствам жителей, скорбящих по своему монарху, стараться одеваться сдержанно и вести себя уважительно, воздерживаться от публичных проявлений веселья и обсуждения королевской семьи Таиланда в общественных местах в дни траура», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, король Таиланда Пхумипхон Адулъядет скончался на 89-м году жизни. Он находился на троне 70 лет и считался самым долгоправящим монархом. Адульядет пользовался любовью и почитанием в народе.

Трон унаследовал его сын, Маха Вачиралонгкорн, полное имя принца — Сомдейт Пхра Боромма Орасатхират Чао Фан Маха Ватчиралонгкорн Саям Макутрачакуман.