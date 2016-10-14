Вашингтон, 14 октября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон не только читает свои речи по подготовленному тексту, но и улыбается в соответствии с заготовками своих помощников, сообщает телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Ведущий программы Red eye Том Шили заявил об этом, продемонстрировав в студии рассекреченные порталом WikiLeaks документы — фрагмент речи Клинтон, где в скобках перед предложением указано слово «улыбнись».

В переписке председателя избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джона Подесты, публикуемой WikiLeaks, также отмечены попытки помощников Клинтон придумать для нее «спонтанные шутки», с помощью которых она могла бы отвечать на вопросы о скандале с ее электронными письмами.

Гости программы Red eye напомнили, что пометки на тексте выступления делали многие политики. Например, Уинстон Черчилль ставил пометки в тех местах, где нужно сделать паузу. Другие участники программы парировали, что Черчилль делал это сам, в то время как за Клинтон работают помощники.