Лондон, 14 октября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Первая книга о будущем персонаже мультфильмов Винни-Пухе поступила в продажу ровно 90 лет назад — 14 октября 1926 года. С тех пор произведение писателя из Великобритании Алана Милна стало одним из самых продаваемых литературных рассказов.

Цитата из м/ф «Винни-Пух идет в гости». реж Фёдор Хитрук. 1971. СССР Винни-Пух и Пяточек

Прототипом Винни-Пуха стала медведица по имени Виннипег из зоопарка в Лондоне, которую писатель увидел вместе со своим сыном Робином. Животное было настолько неуклюжим и смешным, что Милн решил сделать медведицу главной героиней своих рассказов.

По-русски Винни-Пух заговорил в 1958 г, когда Борис Заходер перевел английский бестселлер. В настоящее время истории по медвежонка Винни-Пуха уже знают во всем мире.