Москва, 14 октября, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении бывшего общественного советника мэрии Москвы Эраста Матаева, напавшего на Арбате на девушку, снимавшую его автомобиль на мобильный телефон, прекращено. Такое решение было принято в Пресненском суде столицы, передает 14 октября Business FM.

Суд

Суд удовлетворил ходатайство потерпевшей Евгении Храповой, которая просила закрыть дело в связи с примирением сторон. Матаев обвинялся по статьям 116 и 167 УК РФ за побои и умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Адвокат девушки Сталина Гуревич пояснила, что экс-чиновник возместил потерпевшей в полном объеме моральный и материальный вред. Размер компенсации за моральный ущерб юрист озвучивать не стала. При этом сама Храпова подтвердила, что Матаев компенсировал ей стоимость разбитого телефона, который ранее обошелся ей в 21 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент между Храповой и Матаевым произошел на Арбате 25 июня. Девушка стала снимать на телефон автомобиль, двигавшийся по пешеходной зоне, в котором находился экс-чиновник. В ответ на это Матаев вышел из машины, напал на девушку, нанес ей несколько ударов и разбил телефон.