Лос-Анджелес, США, 14 октября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Британская писательница Джоан Роулинг, получившая широкую известность благодаря серии романов в стиле фэнтези о Гарри Поттере, заявила, что по её произведениям снимут ещё пять кинокартин. Об этом она написала в своём Twitter.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1». реж Дэвид Йейтс. 2010. Великобритания, США Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера

«Я могу подтвердить, что будет пять новых фильмов», — написала Роулинг. Речь идёт об экранизации произведения «Фантастические твари и где они обитают».

Напомним, что в 2016 году уже снят одноимённый фильм по этой книге. Мировая премьера киноленты состоится в Италии 11 ноября 2016 года, в России 17 ноября, в США 18 ноября.

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