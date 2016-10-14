Сингапур, 14 октября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Полицейские Сингапура задержали 92 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, заявили представители Центрального бюро по борьбе с наркотиками (CNB) Сингапура, сообщает 14 октября CNA.

Василий Верещагин.Опиумоеды.1868

Операция по задержанию подозреваемых в незаконном обороте наркотиков продолжалась с 3 по 14 октября. Было изъято 315 грамм героина, 136 грамм героина, 113 грамм кетамина, 41 грамм марихуаны, 232 таблетки экстази и 97 таблеток Erimin-5.

Напомним, законодательство Сингапура предусматривает смертную казнь за незаконный оборот наркотиков, если объем незаконного оборота превышает 15 грамм чистого героина.