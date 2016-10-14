Веллингтон, 14 октября, 2016, 12:28 — ИА Регнум.



Новая Зеландия. Альпийский разлом

Наблюдения за активностью Альпийского разлома позволяют предположить, что очередное мощное землетрясение следует ожидать в ближайшие 70 лет, рассказали ученые на конференции в Квинстауне изданию New Zealand Herald 14 октября. Исследования Альпийского разлома последних 40 лет приблизили ученых и мировую общественность к пониманию истории активности разлома, прогнозированию будущих катаклизмов, вероятных последствий следующего большого землетрясения и того, как оно изменит облик страны и жизни в ней.

В среднем землетрясения магнитудой 8 и более происходят по всей длине разлома каждые 300 лет — довольно часто с точки зрения геологических процессов. Последнее землетрясение такого масштаба произошло 299 лет назад, его магнитуда составила 8,0, и существует 30%-ная вероятность, что новое землетрясение такой силы следует ожидать в ближайшие 50 лет.

Конференция была посвящена проектам гражданской обороны Южного острова и призвана ознакомить специалистов с реальным состоянием дел. Активисты получили возможность обсудить планы эвакуации и спасения населения. По мнению экспертов, следует ожидать разрушений по всей длине Южного острова, поэтому необходима обстоятельная и тщательная подготовка специальных мер.