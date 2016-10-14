Веллингтон, 14 октября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Лондонская газета The Times разместила 14 октября на первой полосе материал о неподобающем отношении Лоуэлл Годдард к подчиненным в ходе специального расследования случаев сексуального насилия над детьми в Великобритании, сообщает издание Stuff. Судью обвиняют в агрессивном и оскорбительном поведении, а также провалах памяти.

711.ru Судья

В феврале 2015 года судья Годдард возглавила коллегию по расследованию сексуальных преступлений против детей высокопоставленными лицами британского общества в 1970—1990-е годы, пишет BBC. Решение было принято Терезой Мэй, на тот момент главой МВД Великобритании, в силу того, что Годдард ранее уже занималась аналогичным вопросом в Новой Зеландии, а английские кандидатуры были отклонены по причине «слишком тесных связей» с кругом подозреваемых.

В своем материале The Times рассказала о уничижительном отношении и плохом обращении с сотрудниками со ссылкой на официальные источники в британском правительстве и источниках, близких к премьер-министру Терезе Мэй. Годдард в официальном заявлении подчеркнула, что все обвинения не соответствуют действительности и являются клеветой.

«Около двух лет назад я приняла решение оставить свой пост в Новой Зеландии, чтобы откликнуться на просьбу британского правительства возглавить расследование о сексуальном насилии над детьми в Великобритании. Впоследствии по причинам, которые я официально обнародовала, я была вынуждена оставить свой пост и вернуться в Новую Зеландию. Два дня назад со мной связались представители The Times. Через моих лондонских юристов я ответила, что обвинения ложны, и что меня таким образом хотят оклеветать. Сегодня газета опубликовала статью обо мне, используя для атаки эти ложные обвинения, — прозвучало в заявлении. — Я уже направила прошение об отставке министру внутренних дел и в парламентский комитет. Я надеюсь, что данная ситуация не скомпрометирует результаты моей работы. Сейчас я жду рекомендаций от моих лондонских юристов по дальнейшим шагам в отношении данной публикации. Я категорически отрицаю обнародованные обвинения. Я уверена, что в Новой Зеландии известна моя репутация и то, что я напряженно трудилась на благо страны на протяжении многих лет, и эти факторы сами по себе опровергнут эту возмутительную ложь. Я отказываюсь от дальнейших заявлений и не буду взаимодействовать с теми, кто проводит эту кампанию».

Годдард внезапно покинула свой пост в Великобритании в августе этого года после 18 месяцев работы. Заявление, опубликованное на сайте Министерства внутренних дел, было коротким: «Я с сожалением сообщаю, что вынуждена подать в отставку с поста председателя независимого расследования по делу сексуального насилия над несовершеннолетними. Надеюсь, что заявление будет принято». Судья также сообщила, что решение взять на себя эту роль и оставить семью в Новой Зеландии стало для нее непосильной ношей, пишет издание Newshub. Ранее сообщалось, что общественность недовольна информацией о высоких доходах судьи и о том, что она провела 30 дней в отпуске в Новой Зеландии и 44 дня работала дистанционно, находясь в Австралии.