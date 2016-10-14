Нижний Новгород, 14 октября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде часть школьников будут лишены права на получение льготного питания. Об этом в ходе заседания комиссии городской думы по социальной политике заявила директор городского департамента образования Ирина Тарасова.

Cenya Glova Школьная столовая

По ее словам, действующее в настоящее время постановление городской думы о льготном питании в школах было принято в 2008 году и теперь в него вносятся изменения, чтобы сделать распределение льгот более справедливым.

В соответствии с вносимыми изменениями, будет конкретизирован перечень категорий детей, которым предоставляется льготное питание за счет средств городского бюджета и перечень категорий семей, которым плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях снижена на 50%.

В частности, льготного питания будут лишены воспитанники кадетских корпусов, учащиеся коррекционных школ, а также частично дети из многодетных семей. Последние смогут сохранить льготы только при условии, что их семья будет признана малоимущей.

По данным мэрии, право на бесплатное питание в школах будут иметь также дети-инвалиды, дети из семей, в которых родители на момент подачи заявления являются более одного месяца нетрудоспособными по состоянию здоровья, дети из семей, жилое помещение которых пострадало от пожара или разрушения, дети, лишившиеся родителей, дети, родители которых являются инвалидами I или II группы, дети, родители которых подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также дети, родители которых погибли при исполнении служебного долга.

Читайте также: В Нижнем Новгороде появился новый вид мошенничества со школьным питанием

Кроме того, администрация города предлагает установить льготу в размере 50% на плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях для детей из малоимущих семей, из семей, в которых двое и более детей посещают муниципальные дошкольные образовательные организации, из семей, в которых родители являются инвалидами I или II группы, из малоимущих семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, состоящих на учете в органах соцзащиты, а также из семей, в которых один из родителей является работником дошкольной образовательной организации.

Предлагаемые изменения будут внесены на рассмотрение городской думы и в случае принятия вступят в силу со дня опубликования.

В мэрии подсчитали, что корректировка при распределении льгот поможет администрации экономить порядка 40 млн рублей в год.

Как сообщало, проблемы с тем, чтобы найти деньги на льготное питание школьников, у бюджета Нижнего Новгорода возникли еще в марте 2015 года.

Читайте также: В бюджете Нижнего Новгорода нет средств на льготное питание для школьников

Тогда гордума Нижнего Новгорода одобрила увеличение стоимости школьного питания на 12% с 1 апреля. При этом перед городской администрацией возникла задача найти 21 млн. рублей для бюджетного финансирования школьного питания для льготных категорий учащихся.

Весной 2015 года денег найти не удалось и Тарасова предложила не озадачиваться этим вопросом до конца учебного года, а перенести его решение на сентябрь. При этом она отметила, что несмотря на рост цен качество питания школьников не ухудшилось.