Анкара, 14 октября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Целью неизвестных боевиков, выпустивших три ракеты из горной местности между Антальей и Кемером, был танкер в порту Антальи, сообщает 14 октября Life.ru со ссылкой на местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В настоящее время в связи с инцидентом ограничено движение на участке дороги Анталья-Кемер. На месте работают сотрудники полиции, по предварительным данным, из-за взрывов никто не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рыбацкий склад, расположенный на трассе между Антальей и Кемером, попали ракеты, запущенные из горного района. Ведется расследование происшествия.