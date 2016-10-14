Москва, 14 октября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Бывший министр финансов (май 2000 г. — сентябрь 2011 г.) России и глава совета фонда Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, комментируя новый проект российского бюджета на 2017−2019 годы, заявил, что структура его расходов далека от совершенства, но есть и положительные моменты. Об этом он сообщил в своём Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Хорошо, что он предусматривает снижение дефицита с 3,7% в этом году до 1,2% в 2019, — написал он. — Также хорошо, что не поднимают налоги. Для экономики это важнее, чем сохранение расходов с ростом налогов». Стоит отметить, что в социальной сети его заявление не вызвало единодушного одобрения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2017−2019 годы. Предполагается, что документ будет внесён в Госдуму 28 октября, а уже 18 ноября депутаты обсудят его в первом чтении.

Основные данные: доходы составят 13,4 трлн рублей (это 15,5% к ВВП), расходы — чуть более 16 трлн. Дефицит — порядка 2,7 трлн, это чуть больше 3% ВВП.