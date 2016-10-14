Челябинск, 14 октября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Бывший глава города Копейска Вячеслав Истомин признал обвинение предъявленное следственными органами в получении взятки. Об этом на пресс-конференции в следственном управлении СКР по Челябинской области заявил руководитель регионального СКР Денис Чернятьев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

Экс-глава Копейска Истомин заключил соглашение с прокурором, признал вину, и поэтому был выпущен из СИЗО, где он находился с 26 июля по решению Центрального районного суда. В настоящее время бывший градоначальник сотрудничает со следствием, сообщил руководитель СКР по Челябинской области.

Напомним, Истомину предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия в декабре 2014 года тогда мэр Копейска Истомин получил крупные откаты от предпринимателей для преференций в осуществлении бизнеса. В поле зрения следователей попали Андрей Приб, директор ООО «Соцпитание», которого интересовали земельные участки, и Михаил Черкевич директор ООО ТД «Атланта», занимавшийся поставками оборудования для столовых управления образования.

Арест и заключение под стражу обвиняемого объяснялся необходимостью пресечь шансы повлиять на свидетелей и возможный отъезд Истомина за рубеж. На тот момент у чиновника была открыта виза до апреля 2017 года в страны шенгенской зоны. Также обвиняемый, по версии следствия, обладал зарубежной недвижимостью.

Отметим, Вячеслав Истомин является членом партии «Единая Россия» и входил в руководящие органы регионального отделения партии. Секретарь исполкома южноуральских единороссов Владимир Мякуш отказался исключать Истомина из партийных рядов до решения суда.