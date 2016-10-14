Киев, 14 октября, 2016, 12:09 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Перт Порошенко

Сегодня, 14 октября, Украина отмечает государственный праздник День защитника отечества, а также День украинского казачества и Покров Пресвятой Богородицы, передает ИА REGNUM.

В этот день проходят чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Лозунг праздника — «Сила непокоренных». Во всех населенных пунктах страны проходят официальные мероприятия чествования украинских военнослужащих, ветеранов «АТО» и других силовиков.

«Новая дата прижилась на удивление быстро. Почему, потому что корни ее в данном празднике Покрова», — сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Софийской площади в Киеве.

Он напомнил, что Украина никогда не зарилась на чужие земли и не отдаст свои. «И не вели, и не ведем захватнических войн. Испокон веков мы не выступали в роли агрессора, мы никогда не зарились на чужое, но и своего не отдадим. И нам есть чем встретить незваных гостей. Кто к нам с мечом придет, тот от него и погибнет», — пообещал Порошенко.

Глава государства сообщил, что украинские ученые разрабатывают новые образцы ракетного вооружения и средства космической разведки. «Перед учеными и конструкторами поставлена задача — разработка нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет, высокоточных боеприпасов, беспилотников ударной силы, средств космической разведки», — уточнил Порошенко.

«В следующем году на закупку и ремонт вооружения планируем потратить 11 млрд грн (426 млн долл). Каждый гражданин имеет право видеть технику, в которую он инвестирует ежемесячно свои налоги», — подчеркнул президент.

По его словам, с 2014 года в «АТО» на Донбассе приняли участие 280 тыс. граждан страны. «За 2,5 года в «АТО» приняли участие около 280 тыс. украинцев, из них 266 тыс. уже получили статус участника боевых действий. Более 10 тыс военных были отмечены государственными наградами. 33 фронтовикам присвоены высокое звание героя Украины… 2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от «российского агрессора», — сказал Порошенко.

Он призвал почтить их память минутой молчания.

Глава государства напомнил, что на Украине проходит демобилизация солдат 6-й волны. «По случаю праздника я планирую встретиться с воинами 6-й волны, которые именно в эти дни массового демобилизуются согласно моему указу», — добавил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в 2017 году министерство потратит на закупку вооружений 12 млрд грн (465 млн долл). При этом он признал, что военный бюджет пока не позволяет закупать все необходимые современные вооружения, которые производит отечественный ВПК.

«Второй вопрос относительно продажи (современных вооружений) за границу. Минобороны не торгует оружием и не продает. Это первое. И второе, у нас есть бюджет Министерства обороны. Этот бюджет дает нам возможность на следующий год потратить на закупку вооружений 12 млрд грн (465 млн долл). Возможности военно-промышленного комплекса немного больше чем наши возможности закупать эту технику. Та техника, которую мы не можем купить, на которую нам не хватает финансирования и которой у нас в принципе достаточно… Так, к примеру, танками у нас подразделения укомплектованы на 100%. Кроме того, созданы резервы для разворачивания других подразделений и корпусов. Поэтому есть возможность продавать — это поступления в бюджет. Думаю, что тут ничего страшного нет», — сказал Полторак.

Напомним, в 2015 году украинский парламент перенес празднование Дня защитника отечества с 23 февраля на 14 октября. 26 сентября 2016 г. президент Порошенко подписал указ о демобилизации 6-ой волны. В Генштабе планируют завершить демобилизацию до конца октября.