Махачкала, 14 октября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Прокуратура Дагестана провела проверку в связи с планируемым прекращением подачи воды в Махачкале с 17 по 31 октября 2016 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного органа, в ходе проверки было установлено, что проблема возникает по вине республиканского министерства строительства, архитектуры и ЖКХ.

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По вине должностных лиц министерства не создан резервный источник водоснабжения города, на время проведения работ по обследованию гидротехнических сооружений Миатлинской ГЭС. В связи с этим, прокуратура объявила министру Ибрагиму Казибекову предостережение о недопустимости нарушения закона и о привлечении к ответственности в случае ограничения гарантированных законом прав жителей города на своевременное получение жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в течении двух недель перебои с водоснабжением, вплоть до полного прекращения воды будут испытывать жители северных и центральных частей Махачкалы и пригородов.

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Это связано с профилактическим работами на Миатлинской ГЭС. Для этого необходимо перекрыть водопроводы, питающие столицу республики. Остальная часть Махачкалы обеспечивается водой из Хушетского водохранилища.

В мэрии Махачкалы ИА REGNUM сообщили, что на время ограничения подачи воды будет организован подвоз воды населению и на социальные объекты — в школы, детские сады, больницы и т. д.