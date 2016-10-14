Анкара, 14 октября, 2016, 12:01 — ИА Регнум. До весны будущего года в Турции может состояться рефорендум о новой конституции, об этом заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг, передает 14 октября радиостанция «Говорит Москва».

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По словам Боздага, решение о референдуме сначала должно пройти через парламент. Затем его представят общественности. Министр отметил, что раньше этот срок составлял три месяца, а теперь два, однако до начала 2017 года успеть вряд ли удастся.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что возглавляемая им Партия справедливости и развития представит парламенту проект новой конституции. В документе будет предусмотрен переход к президентской форме правления.