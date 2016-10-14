Москва, 14 октября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. В Москве подведели итоги работы мобильных постов, которые проводят мониторинг стоянок для легального такси. За 1,5 месяца в столице выявили более 500 автомобилей, припаркованных под знаком «Остановка запрещена», заявил исполняющий обязанности начальника МАДИ Андрей Сидоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Знак «Остановка запрещена»

«Сотрудники постов также следят за правилами остановки и стоянки на центральных улицах Москвы», — отметил он.

Сидоров уточнил, что в городе работает три мобильных поста на центральных улицах. Кроме того, проводится мониторинг стоянок для легального такси. По его словам, число задержаний в зоне действия знака «Работает эвакуатор» снизилось на 12%. В целом число нарушений правил остановки и стоянки в столице с начала 2016 года сократилось на 6%.

Напомним, мобильные посты появились в Москве с сентябоя 2016 года. Как сообщала пресс-служба МАДИ, информацию о нарушителях сотрудники мобильных постов передают в ГИБДД. За парковку под запрещающим знаком выписывается штраф в размере 3 000 рублей. Если водителя не оказывается на месте, автомобиль эвакуируют.