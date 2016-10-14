В Москве число случаев парковки под запрещающим знаком достигло 500
Москва, 14 октября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. В Москве подведели итоги работы мобильных постов, которые проводят мониторинг стоянок для легального такси. За 1,5 месяца в столице выявили более 500 автомобилей, припаркованных под знаком «Остановка запрещена», заявил исполняющий обязанности начальника МАДИ Андрей Сидоров.
«Сотрудники постов также следят за правилами остановки и стоянки на центральных улицах Москвы», — отметил он.
Сидоров уточнил, что в городе работает три мобильных поста на центральных улицах. Кроме того, проводится мониторинг стоянок для легального такси. По его словам, число задержаний в зоне действия знака «Работает эвакуатор» снизилось на 12%. В целом число нарушений правил остановки и стоянки в столице с начала 2016 года сократилось на 6%.
Напомним, мобильные посты появились в Москве с сентябоя 2016 года. Как сообщала пресс-служба МАДИ, информацию о нарушителях сотрудники мобильных постов передают в ГИБДД. За парковку под запрещающим знаком выписывается штраф в размере 3 000 рублей. Если водителя не оказывается на месте, автомобиль эвакуируют.