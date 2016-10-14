Владикавказ, 14 октября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. По факту крупного ДТП в Северной Осетии, в результате которого погибли 5 человек, возбуждено уголовное дело. Об этом, как передает Sputnik, сообщил источник в правоохранительных органах.

ru.torange.biz Уголовное дело

«Дело возбуждено по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 2-х или более лиц», — сказал источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Северной Осетии на 8 км трассы «Кавказ» столкнулись пассажирский автобус Mercedes и автовоз Scania. В результате инцидента погибли 5 человек (граждане Армении), еще 27 получили различные травмы. Все пострадавшие, кроме 4-х детей, также являются гражданами Армении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов уточняют все обстоятельства произошедшего.

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