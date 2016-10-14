Анкара, 14 октября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Рыбацкий склад, расположенный в южной провинции Анталья, попал под ракетный обстрел, сообщает 14 октября Reuters со ссылкой на информационное агентство Dogan.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Две ракеты прилетели в магазин рыболовной компании, они были запущены из горного района между городами Анталья и Кемер. На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб и машины скорой помощи.

Полиция проводит расследование. Информация о пострадавших не поступала.