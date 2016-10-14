Астана, 14 октября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Индекс физического объема промышленной продукции в Казахстане за январь-сентябрь 2016 года оказался ниже на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Такие данные приводит Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана в своем ежемесячном отчете.

wallspaper.ru Бензин. Топливо

Согласно приведенным цифрам, производство электроэнергии в Казахстане в январе-сентябре 2016 года составило 67,761 млрд кВтч, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Выросли также показатели производства бензина: за рассматриваемый период было произведено 2,214 млн тонн, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2015 года. При этом в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров было зафиксировано снижение индекса физического объема промышленной продукции: по сравнению с периодом январь-сентябрь 2015 года он составил 95,6%. Всего за 9 месяцев 2016 года страна добыла 47,853 млн тонн нефти, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2015 года, добыча газового конденсата также снизилась на 5,6% и составила 9,03 млн тонн, упали объемы добычи природного газа на 0,8% — 33,46 млрд куб. м, угля — 70,224 млн тонн (-5,8%).

Между тем, 12 октября министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев в очередной раз подтвердил, что Казахстан не намерен снижать объемы нефтедобычи.

«У нас на повестке дня сегодня не стоит ограничение добычи нефти в Казахстане. Не надо преувеличивать влияние нашей страны на мировой рынок нефти», — заявил министр журналистам в кулуарах парламента.

Напомним, ранее Бозумбаев рассказал, что на крупнейшем в СНГ нефтяном месторождении Кашаган, расположенном в северной части Каспийского моря, объемы нефтедобычи достигли исторического максимума — порядка 90 тысяч баррелей в сутки.

«На Кашагане все идет своим путем, все нормально. Добыча не только началась, добыча, сегодня утром я смотрел, с четырех скважин активно идет, с дебетом где-то 90 тысяч бареллей суточных, и Болашак (завод) работает. Доналадка его, конечно, продолжается, потому что там все виды оборудования сейчас постепенно загружаются. Но товарная нефть вышла с завода Болашак очищенная, уже поступает, вчера по состоянию на вечер поступила в резервы КазТрансОйла. Теперь она будет там накапливаться поэтапно, и через какое-то время оператор, акционеры будут объявлять о первых экспортных контрактах», — сообщил министр.

Отметим также, что геологические запасы Кашагана официально оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые — около 10 миллиардов баррелей, запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров. В июне 2016 года в Министерстве энергетики пообещали, что до конца года на Кашагане будет добыто порядка 500 тысяч тонн нефти.