Сыктывкар, 14 октября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Общественники Койгородского района выступили за введение платы для перекупщиков дикоросов, которые сегодня зарабатывают на грибах и ягодах больше, чем те, кто их собирает и перерабатывает. Скупая по дешевке дары леса у местных жителей, предприниматели тоннами отправляют их на дальнейшую переработку в другие регионы. «Почему бы республике, муниципальному району или сельскому поселению самим не зарабатывать на таких перекупщиках?» — поинтересовался глава Койгородка Вячеслав Алферьев.

Сергей Виноградов (1869-1938) Сбор грибов в лесу. 1927

Этот и другие вопросы развития Койгородского района были подняты 12 октября, на встрече Председателя Государственного Совета Республики Коми Надежды Дорофеевой с депутатами, руководством администрации и представителями общественности муниципального образования. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета Коми.

Депутат Совета МО МР «Койгородский» Юлия Данилова пожаловалась на необходимость заполнения декларации о доходах и расходах, что отныне стало обязательным условием для народных избранников. По ее мнению, если для региональных и федеральных депутатов эта обязанность понятна и обоснована, то в селах, где многие работают «просто за идею», эта мера кажется абсолютно излишней. Спикер Госсовета ответила, что закон един для всех, и исключений не будет.

Самой горячей темой на встрече стал вопрос о дикоросах. Люди считают несправедливым, что перекупщики грибов и ягод, делая свой бизнес на дарах природы, не несут при этом перед муниципалитетом никакого финансового бремени. В числе прочих, звучало предложение продавать лицензии на открытие пунктов приема дикоросов. Для тех же, кто собирает дары природы или приобретает их для использования в личных целях, все должно остаться по-старому, т. е. бесплатно.

Надежда Дорофеева умерила пыл выступавших, подчеркнув, что обсудить этот вопрос нужно с участием всех заинтересованных сторон и экспертов, а любое принимаемое решение не должно противоречить действующему законодательству.

«Действительно, в урожайный год грибы и ягоды скупаются у людей практически за копейки. А потом на витринах магазинах встречаем 500-граммовую баночку белых грибов за 600 рублей, или черничного варенья за 200 рублей. Добавленная стоимость здесь просто сумасшедшая! Давайте подумаем в том числе, как наладить переработку даров природы на месте. Мне кажется, здесь обширное поле деятельности для бизнеса», — считает председатель Государственного Совета.