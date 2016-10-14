Киев, 14 октября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Украинскому государству необходимо выделять на оборонные нужды не менее 5% ВВП, несмотря на то, что такой объем средств будет обременительным для экономики страны, включая социальную сферу. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко, передает 14 октября телеканал ТСН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Армия и Петр Порошенко

«Если мы хотим выжить как нация, как народ, как государство, мы должны тратить на Вооруженные силы и безопасность 5% ВВП — как это ни обременительно и тяжело для бюджета, для экономики, для социальной сферы», — сказал глава Украины.

Порошенко пояснил, что в следующем году объем военного бюджета составит 64 млрд гривен. Глава государства добавил, что в течение этого года Вооруженным силам Украины было поставлено около 2 тыс. единиц вооружения и техники.