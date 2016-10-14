Красногорск, 14 октября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Увеличение налоговой нагрузки на владельцев незарегистрированной недвижимости в Московской области с целью стимулирования оформления имущества может превратиться в игру «поймай, если можешь», считает член Общественного совета министерства регионального развития Азарий Лапидус, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Нигде в мире так не поступают. Нужно сделать учет, организовать службы, отследить, кто входит в перечень налогоплательщиков, а кто не входит, а увеличение налоговой нагрузки — просто бери богатых и раскулачивай. Это неправильный метод. Будет традиционная русская игра — лови, если сможешь», — отметил Лапидус.

Как, в свою очередь, корреспонденту ИА REGNUM заявил глава Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин, прежде чем повышать налоги, властям региона стоит максимально упростить процедуру регистрации недвижимости.

«Властям необходимо максимально упростить процедуру регистрации недвижимости, чтобы пришел, документы сдал, и все тебе сделали. Просто зарегистрировать землю и объекты на ней сейчас — отдельное путешествие. Я лично этим занимался. Побудить граждан зарегистрировать свою собственность, конечно, нужно, с точки зрения повышения собираемости налогов, но надо упростить процедуру. Если земля ценность имеет, то все зарегистрируются, а если не имеет — собственники могут начать ее продавать, что тоже неплохо — повысится оборот на рынке», — пояснил собеседник агентства.

Напомним, подмосковные власти активно взялись за решение проблемы выявления незарегистрированных объектов недвижимости и неоплаты гражданами имущественного налога. Теперь предлагается умножать кадастровую стоимость земли на некий разработанный коэффициент, который будет значительно выше реальной стоимости объектов.

«Допустим, вы являетесь собственником недвижимости. Землю вы оформили, платите с нее налог. Мы заходим в базу и видим, что у вас есть земельный участок в собственности. Мы берем кадастровую стоимость земли, считаем примерную стоимость всех ваших объектов, которые находятся на земельном участке, все считаем по максимуму и приходим к выводу, что стоимость этих объектов в пять раз больше, чем кадастровая стоимость земли. Мы берем эту стоимость, умножаем на пять, подаем в налоговую, а она вам направляет уведомление с просьбой заплатить налог на объекты в виде суммы кадастровой стоимости земли, умноженной на пять. Конечно, это будет больший налог. Мы все равно вас побудим зарегистрировать недвижимость», — пояснил ранее зампред правительства области Александр Чупраков.

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