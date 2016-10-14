Пермь, 14 октября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. В Перми документально еще в 2015 году утвержден порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми. Однако на деле оказалось, что порядок этот не работает как положено. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры, об этом свидетельствует ряд нарушений, выявленных в ходе проверки.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Парковка

Так, в нарушение установленного порядка информационные щиты и паркоматы установлены не на всех парковках, а в основном на перекрестках между жилыми кварталами.

Кроме того, не обеспечено бесперебойное функционирование паркоматов, в связи с чем, у пользователей парковок возникают трудности при оплате размещения транспортных средств на платных парковках. Возможность оплаты наличными денежными средствами через платежные терминалы Qiwi также ограничена, поскольку их размещение на территории зоны платных парковок неравномерно. Терминалы практически отсутствуют в районе, ограниченном улицами Монастырской, Газеты Звезда, Пермской, Максима Горького.

В результате организации платной парковки напротив дома № 20 по ул. Советская ликвидирован пешеходный тротуар, в связи с чем пешеходы вынуждены обходить установленные на ней транспортные средства по проезжей части автомобильной дороги, чем созданы условия для совершения дорожно-транспортных происшествий.

По результатам проверки прокурором города главе администрации Перми внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении и контроле прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе мэрии заявили, что с 3 октября начнется взимание штрафов в размере 1 тыс. рублей за неоплаченную парковку. Повторное нарушение влечет удвоение суммы штрафа. Напомним, что зона платных парковок в Перми ограничена улицами Попова, Пушкина, Николая Островского, Советской (от улицы Николая Островского до улицы Максима Горького), Монастырской (от площади Перми I до улицы Газеты Звезда), Окулова (от улицы Газеты Звезда до улицы Попова).

Стоимость парковки составляет 15 рублей в час. Работают парковочные зоны только по будням с 08:30 до 19:30.