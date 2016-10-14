Москва, 14 октября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Киберпреступники в России заработали за год 5,5 млрд рублей, чуть меньше половины суммы украли у банков пять преступных групп. Такие данные следуют из отчета компании Group-IB, занимающейся расследованием и предотвращением киберпреступлений.

Colin Хакер

Эксперты обратили внимание на «взрывной рост» успешных атак на пользователей устройств на операционной системе (ОС) Android — объем украденных средств с июня 2015 года по июнь 2016 года за год вырос почти в шесть раз и составил 348,6 млн рублей. Ежедневно 350 пользователей гаджетов на этой ОС становятся жертвами кибермошенников, теряя при этом в среднем 4 тыс. рублей.

По прогнозам специалистов, число успешных хищений с помощью Android-троянов будет динамично расти и в первой половине 2017 года, причем атаковать будут в основном юрлиц, особенно промышленные объекты. Целями по прогнозам экспертов, прежде всего, станут энергетические компании, объекты транспортной инфраструктуры, аэропорты, химические производства, водоочистительные узлы.

Что касается атак с использованием персональных компьютеров, то их число сокращается — ущерб от компьютерных вирус для физлиц составил 6,5 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, еще одним набирающим популярность способом является использование так называемых веб-инжектов под мобильные устройства, которые позволяют манипулировать отображением страниц в браузере пользователя — например, добавлять новые пункты в форме авторизации интернет-банкинга или скрывать мошеннические операции в истории платежей.