Вашингтон, 14 октября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. В очередной партии документов, опубликованных сайтом WikiLeaks, содержатся сведения, проливающие свет на действия США в отношении Китая, а именно — на угрозы, которые поступали со стороны Вашингтона в тот период, когда на посту госсекретаря этой страны находилась нынешний кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Клинтон грозила «взять Китай в кольцо из противоракетных установок», сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Клинтон угрожала Пекину «взять страну в кольцо», если Китай не сможет остановить развитие ядерной программы Северной Кореи. «Мы собираемся окружить Китай кольцом ПРО», — сообщается в документе. Затем она обратилась к руководству Китая: «Или вы контролируете их, или нам придется самим защищаться».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, WikiLeaks начал публиковать материалы, содеращие конфиденциальную переписку Джона Подесты — председателя избирательной кампании Клинтон. Первая часть была обнародована 8 октября, вторая — 10 октября, третья — 11 октября и 12-го — четвёртая и пятая. Публикации материалов ударили по рейтингу Клинтон.