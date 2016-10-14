Москва, 14 октября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин подписал указ о ратификации соглашения с Сирийской Арабской Республикой, предусматривающего бессрочное размещение авиационной группы Вооружённых сил РФ на территории страны. Об этом сообщает в пятницу, 14 октября, пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Федеральным законом ратифицируется Соглашение между РФ и САР о размещении авиационной группы ВС РФ на территории САР, подписанное в Дамаске 26 августа 2015 года, — говорится в сообщении. — Соглашением регулируются условия нахождения российской авиационной группы на территории Сирии».

Отмечается, что самолеты Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ) размещается на территории Сирии по просьбе сирийской стороны и дислоцируется на аэродроме Хмеймим в Латакии.

«(Аэродром Хмеймим) вместе с его инфраструктурой и необходимой территорией по согласованию Сторон предоставляется в пользование российской стороне на безвозмездной основе», — говорится в сообщении.

Читайте также: «Ратификация соглашения об авиагруппе ускорит размещение базы ВМФ в Сирии»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военная операция ВКС РФ против террористических группировок в Сирии началась 30 сентября прошлого года по просьбе сирийского лидера Башара Асада.

Читайте также: Политолог: Участие ВС РФ в операции в Сирии — возвращение в «большую игру»