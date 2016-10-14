Ставрополь, 14 октября, 2016, 11:33 — ИА Регнум.



Hans Минеральная вода

В Роспотент направлены запросы об отзыве у бутиляторов разрешение на розлив лечебной минеральной воды тринадцати Ессентуки-4 и Ессентуки-17, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Корпорации развития Северного Кавказа. Речь идет о свидетельствах о так называемом «зарегистрированном наименовании места происхождения товара» на минеральные воды. Оно выдается на основании заключения Минздрава о лечебных свойствах воды. Причем там указывается номер и географическое место каждой конкретной скважины минеральной воды.

Компании-бутиляторы могут получить эти документы, купив всего 1 кубический метр воды из минеральных источников Ставрополья, а затем разливать совершенно иную воду.

В последнее время на рынке появилось много подделок минеральной воды Ессентуки-4 и Ессентуки-17. Поэтому недропользователь Кавказских Минеральных Вод — АО «Кавминкурортресурсы» — решил взять ситуацию под контроль и начал отзыв таких свидетельств у компаний-бутиляторов.

В этот раз в Роспотент направлены документы об отзыве свидетельств у восьми предприятий Кавминвод, занимающихся розливом минеральной воды.

В КРСК предоставили ИА последнюю статистику о предоставлении настоящей минеральной воды компаниям для розлива по бутылкам. Так, в 2015 году предприятия получили воды для розлива 19,5 миллионов бутылок Ессентуки-4 и 13,6 миллионов бутылок Ессенутки-17.

За первые семь месяцев нынешнего года — для розлива 9,16 миллионов бутылок Ессентуки-4 и 6,74 миллиона бутылок Ессентуки-17 или немногим более 15 млн бутылок. Вместе с тем, объем российского рынка минеральной воды Ессентуки-4 и Ессенутки-17 составляет 25 миллионов бутылок.

Проверки показывают, что в бутылках крупных партий зачастую подделки, не имеющие ничего общего с настоящей минеральной водой из источников Ставрополья.

Недобросовестные бутиляторы пользуются несовершенством законодательства, которое позволяет пользоваться свидетельством о минеральной воде определенного происхождения, полученном на 10 лет, а разливать под видом этой воды другую. Сейчас производители совместно с законодателями и органами исполнительной власти думают над изменениями нормативного регулирования механизма предоставления свидетельства об НМПТ, а так же процедуры его отзыва.

Напомним, ранее для ликвидации контрафактной минводы с российского рынка в августе этого года из-за появления в розничной продаже контрафактной продукции Кавминкурортресурсы остановили поставки минеральной воды Ессентуки-4 и Ессентуки-17 некоторым предприятиям по ее розливу и приступило к розливу самостоятельно для поставки в торговые сети Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

«Кавминкурортресурсы» владеют лицензиями на право пользования недрами для добычи минеральных вод пяти месторождений Кавминвод — Кисловодского, Ессентукского, Бештаугорского, Пятигорского и Железноводского и является структурообразующим предприятием региона.

Согласно последних договоренностей, минеральная вода Ставропольского края теперь будет продаваться в Греции. Согласно договора, в течение 2017 года планируется поставить в эту страну 1 млн бутылок минеральной воды марок «Ессентуки» №17 и №4, «Нагутская — 26», лимонады «Сладкий Я» и «Шорле».

Ранее ведущий экспортер минеральной воды и безалкогольных напитков в России «Объединенная Водная Компания» заявила о выходе на экспорт ставропольской минеральной воды в страны Евросоюза, а также Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилию, страны Южной Америки, Армению, Грузию и Киргизию.