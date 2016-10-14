Таллин, 14 октября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Глава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ — EIK) Гвидо Раймонди находится в Эстонии с официальным визитом, в ходе которого он встретился с президентом страны Керсти Кальюлайд, спикером парламента Эстонии, членом Социал-демократической партии Эйки Нестором, а также участвовал в Дне правоведа в Тарту. Об этом ИА REGNUM сегодня, 14 октября, сообщили в канцелярии парламента Эстонии, отметив, что это первый визит в страну главы ЕСПЧ, выбранного в сентябре 2015 года.

Fred Schaerli Европейский суд по правам человека

На встрече Раймонди с Нестором отмечались как перезагруженность ЕСПЧ делами по нарушению прав человека, так и важная роль парламентов Европы в обеспечении таких прав на месте. Отдельно обсуждалась ситуация с эстонским новостным порталом AS DELFI и ответственностью его пользователей за оставленные там комментарии, а также новый закон, принятый Россией, согласно которому страна не станет выполнять решения ЕСПЧ, если они противоречат национальному законодательству.

Обсуждалась и ратификация Эстонией 16-го протокола европейской Конвенции по защите прав и основных свобод человека, к которой Эстония потребовала предварительного заключения национального Госсуда.

В программе визита Раймонди отсутствует встреча с эстонскими правозащитниками и правозащитными организациями.