Тамбов, 14 октября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. В Тамбове к отоплению подключены 759 многоэтажных жилых домов, что составляет примерно 48% всего жилого фонда. При этом темпы подключения ухудшились, что связано с большим количеством аварий на теплосетях.

dommaster74.ru Батарея отопления

По данным вице-мэра Тамбова Юрия Дубровика, динамика подключений снизилась из-за того, что рвутся квартальные сети. Сейчас все силы направлены на то, чтобы устранить повторные порывы, сообщает портал «ТамбовОнлайн».

При этом из-за аварий страдают не только жилые дома, но и социальные объекты. К примеру, из порыва нет отопления в детском саду «Малютка». Также тепла не было в детском саду «Русалочка».

ИА REGNUM напоминает, что отопительный сезон стартовал в Тамбове 10 октября. По сравнению с соседними городами, тепло дали очень поздно: к примеру, в Рязани начало отопительного сезона началось еще в двадцатых числах сентября. Такую задержку можно объяснить желание городских властей получше подготовиться с сезону, чтобы избежать проблем, которые были в 2015 году. Тогда году жители северной части Тамбова ждали тепла вплоть до конца октября. Ответственные лица только опускали глаза в пол со словами о том, что проблему решить трудно — слишком много порывов из-за изношенности сетей. Сейчас в замене нуждаются более 54% теплосетей. Для полного решения проблемы необходимо не менее 2,8 млрд рублей.