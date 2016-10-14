Москва, 14 октября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Никто не знает, что будет в ближайшие несколько дней, до выборов в США, которые намечены на 8 ноября, там анархия, Вашингтон всю планету ввел в стресс, отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Никто не знает сценариев в США. До выборов 8 ноября у них там анархия. Отдельно выступают военные, отдельно — Госдеп, отдельно — разведчики. Все бряцают оружием, генералы дорвались: «О, пахнет войной…» Не будет войны, но им хочется поиграть, они же как дети», — сказал депутат Госдумы в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Надо иметь в виду, что пушки уже расчехлены, бензин уже залили в двигатели всех танков, и цели для ракет установлены. Нас, всю планету ввели в стресс», — говорит парламентарий. «Где-то кто-то может нажать на кнопку, не обязательно глобально Вашингтон — Москва, но Восточная Европа и Ближний Восток — они все в зоне риска», — считает Жириновский.

В тяжелое время парламентарий считает правильным надеяться на российских разведчиков. «Наши разведчики сообщат в Вашингтон: «Ребята, вы на краю пропасти». И американцы остановятся», — отметил депутат.

Вместе с тем избранный генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает Россию и США центральными странами в мире на сегодняшний день и готов работать над их сближением. «Конечно, США и Россия являются абсолютно центральными странами в сегодняшнем мире. Я был весьма рад отметить, что переговоры по Сирии начнутся вновь. Я буду всегда воодушевлять эти две страны, как и других, сплотиться», — отметил новый генсек ООН.