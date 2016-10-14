Дамаск, 14 октября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар аль-Асад заявил, что освобождение города Алеппо от исламистских боевиков позволит вытеснить «террористов» в Турцию, добавив, что Запад продолжает вести холодную войну, сообщает 14 октября Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

«Мы должны освободить эти районы города и вытеснить террористов в Турцию, чтобы они вернулись туда, откуда пришли, или убить их. Третьего не дано», — сказал президент Сирии.

«То, что мы можем наблюдать в течение последних нескольких недель, возможно, месяцев, это не просто холодная война. Я не знаю, как это назвать, но раньше такого не было. Я не думаю, что Запад и особенно США прекратили холодную войну даже после распада Советского Союза», — добавил Асад.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем боевиков районы города Алеппо, работают пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости, развёрнутые на семи пунктах пропуска. Армии России и Сирии также ведут передачу гуманитарной помощи в районы Алеппо, освобожденные от исламистов.