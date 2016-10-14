Владикавказ, 14 октября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Погибшие в ДТП с пассажирским автобусом, произошедшем 14 октября на 8 км автодороги «Кавказ» в Северной Осетии, являются гражданами Армении. Об этом, как передают «Ведомости», сообщил министр здравоохранения Северной Осетии Михаил Ратманов.

fignetto Автомобиль, побывавший в аварии

«Все пятеро погибших — одна женщина и четверо мужчин — граждане Армении», — уточнил министр.

При этом Ратманов также добавил, что в российских больницах сейчас остаются девять человек — пять взрослых и четверо детей.

«В настоящее время четверо взрослых проходят лечение в клинической больнице скорой помощи и республиканской больнице скорой помощи, — сказал министр. — Четверо детей находятся в детской республиканской больнице».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Северной Осетии на 8 км трассы «Кавказ» произошло крупное ДТП: столкнулись пассажирский автобус (в нём ехали 52 человек) Mercedes и автовоз Scania. В результате происшествия погибли 5 человек.

Причины аварии пока неизвестны.

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