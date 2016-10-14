Вашингтон, 14 октября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS — Centre of Strategic and International Studies, Вашингтон, США) и Центра изучения демократии (София, Болгария) заявили о «скрытном» давлении Москвы при помощи политических и экономических рычагов на правительства Болгарии, Словакии, Венгрии, Литвы и Сербии, сообщает Reuters со ссылкой на текст доклада организаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Аналитики, готовившие доклад 16 месяцев и опубликовавшие его аккурат в самый разгар дебатов о вмешательстве России в предвыборную кампанию в США, заявили об угрозе со стороны РФ национальной и евроатлантической стабильности.

По мнению авторов доклада «Кремлевский сценарий: понимание российского влияния в Восточной и Центральной Европе», Россия не просто давит на правительства европейских стран, но и пытается взять под контроль рынок энергоносителей и привлекает на свою сторону «правительства этих государств, подрывая их антикоррупционное законодательство».

Кроме того, «план Кремля» состоит в том, чтобы дискредитировать либерально-демократическую модель Запада и подорвать трансатлантические связи. Также Москва привлекает на свою сторону симпатизирующих России политиков из пяти указанных стран.

В частности, речь в докладе идет о крупных финансовых сделках, с помощью которых Россия, например, обеспечила себе контракт на строительство двух атомных энергоблоков в Венгрии стоимостью 12 млн евро. В администрации Обамы уже заявили, что с выводами исследователей согласны, уточняет Reuters.