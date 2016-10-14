Ташкент, 14 октября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Контракты на экспорт 550 тысяч тонн хлопка-волокна были заключены в ходе прошедшей в Узбекистане международной хлопковой ярмарки, сообщил ИА REGNUM представитель оргкомитета мероприятия.

Mariaa Хлопок

«Контракты заключены на урожай 2016 года с обязательства поставки до конца июня 2017 года», — отметил собеседник агентства.

Покупателями узбекского хлопка выступают Россия, Иран, Бангладеш, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Сингапур и другие.

«В работе ярмарки приняли участие более 1,5 тысячи представителей 700 компаний из 44 стран мира», — сообщил представитель оргкомитета.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Узбекистан по итогам первого полугодия 2016 года довел внутреннюю переработку хлопкового волокна до 55%, в то время как в 1991 году этот показатель составлял всего 7%.

Согласно программе развития текстильной и легкой промышленности до 2020 года, Узбекистан планирует реализовать свыше 70 проектов по модернизации, переоснащению и вводу в эксплуатацию новых предприятий на общую сумму свыше $1 млрд.

На сегодняшний день в стране реализовано более 200 проектов с привлечением более $2 млрд иностранных инвестиций.