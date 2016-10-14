Киев, 14 октября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что в давлении на Москву Запад сдерживает угроза применение Россией ядерного оружия: на такие меры, по её мнению, может пойти президент России Владимир Путин, передаёт «Радио Свобода».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Они очень боятся того, что Путин, будучи загнан в угол, может воспользоваться чем-то, чем они никогда бы не воспользовались», — заявила Зеркаль.

Украинский дипломат уточнила, что Россию пока не собираются отключать от международной межбанковской платёжной системы SWIFT — эта мера оставлена как крайняя для оказания давления на Москву. «Конечно, что это может быть как шаг в связи с какими-то очень неожиданными событиями, но мы надеемся, что таких мер не надо будет принимать», — сказала она.

Зеркаль сообщила, что Путин своими действиями в Сирии играет на руку Киеву: украинское руководство использует этот козырь для склонения западной стороны к продлению антироссийских санкций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября аналитик министерства обороны США Дэвид Джуберг заявил, что потенциальная война России и НАТО будет непродолжительной: Россия падёт буквально за двадцать дней. «Это будет война винтовки против лазера. Если Москва применит ядерные ракеты, то из них взлетит максимум половина, а остальные перехватит глобальная система противоракетной обороны», — заявил он.