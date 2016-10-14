Симферополь, 14 октября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Крымский Симферополь и итальянский город Падуя заключат соглашение о побратимских отношениях. Об этом журналистам сообщила 14 октября член исполнительного совета Падуи Марина Буфони, прибывшая в Крым в составе итальянской делегации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Пристань в Крыму. 1913

«Сегодня я приехала сюда, чтобы подписать соглашение о побратимских отношениях между городом Падуей и городом Симферополем. Это два города, которые близки культурно и исторически, и я надеюсь, что мы начнём развивать и экономические отношения», — сказала Марина Буфони.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 14 по 16 октября в Крыму находится представительная делегация из Италии — в нее вошли 18 депутатов региональных советов Италии и представителей делового сообщества страны.

Сегодня гости встретились с журналистами и сделали ряд важных заявлений. В частности, Марина Буфони заявила, что ЕС должен признать результаты крымского референдума, по итогам которого Крым и Севастополь вошли в состав России. Президент регионального парламента региона Венето Роберто Чамбетти назвал санкции способом «действия из 18 века».