Тбилиси, 14 октября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Лидер избирательного блока «Паата Бурчуладзе — Государство для народа» Паата Бурчуладзе намерен не только продолжить политическую деятельность после поражения на парламентских выборах 8 октября, но и объединить вокруг своего блока все прозападные силы.

newsmuz.com Паата Бурчуладзе

Эту инициативу лидеры входящих в блок партий обсудили на встрече 13 октября и заявили, что продолжат деятельность в составе единой коалиции. Паата Бурчуладзе, лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе и лидер «Новых правых» Мамука Кацитадзе обратились ко всем прозападным силам и призвали их присоединиться к блоку Пааты Бурчуладзе и создать более крупный альянс.

Георгий Вашадзе пояснил, что пророссийские силы, в том числе Нино Бурджанадзе и ее соратников по «Демократическому движению» они в качестве будущих партнеров не рассматривают. Что касается прозападных сил, обращение касается всех, кроме «Единого национального движения». Не видят перспектив сотрудничества в блоке Бучуладзе и с «Грузинской мечтой».

«Сотрудничество между правящей партией, какой является «Грузинская мечта», представить невозможно. У входящих в парламент партий, судя по всему, другие послания. Например, лидеры «Национального движения» уже заявили, что они являются единственной в стране прозападной силой. Так что наше обращение к сотрудничеству в основном касается непарламентской оппозиции», — объяснил Георгий Вашадзе.

Так называемые «прозападные силы» официально и публично на призыв Бурчуладзе пока не откликнулись, а в комментариях журналистам заявляют, что этот вопрос в их партиях пока не обсуждался. Только представители политического объединения «Гирчи», которые ранее входили в блок Бурчуладзе, возможность возобновления сотрудничества и возвращения в альянс исключили.

Между тем, лидер «Новых правых» Мамука Кацитадзе утверждает, что вскоре после заявления Пааты Бурчуладзе о возможном объединении прозападных сил лично ему позвонил ряд лидеров «прозападных партий» и поинтересовался предложением о сотрудничестве. Проявивших такой интерес политиков Кацитадзе не называет.